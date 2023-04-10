Культура

Пасхальный концерт «Виртуозы органа» пройдет в Пскове 16 апреля

Пасхальный концерт органной музыки из цикла «Виртуозы органа» состоится в Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 16 апреля. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили организаторы концерта.

В концерте принимает участие известная российская органистка, обладатель премии за лучшее исполнение И.С. Баха Канадского Международного конкурса органистов (2011), лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов, доцент кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Юлия Глазкова.

В программе концерта «Виртуозы органа» прозвучат легендарные музыкальные произведения XVII-XIX веков: немецких композиторов эпохи барокко Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха, итальянца Антонио Вивальди и французского позднего романтика Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 800 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Концерт пройдет 16 апреля в 17.00 в Храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове (улица Плехановский Посад, 64).