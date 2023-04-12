Культура

Специалисты из «Михайловского» работают на «Музейных маршрутах России» в Архангельске

Делегация из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» принимает участие в съезде профессионального сообщества, который сейчас проходит в Архангельске в рамках проекта «Музейные маршруты России». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, программу большого мероприятия открыли общей проектно-аналитической сессией, на старте которой представителей регионов-участников историко-культурного и туристического проекта «Серебряное ожерелье России» приветствовала заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

Сотрудники «Михайловского», — учёный секретарь Эдуард Узенёв и руководитель службы музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника Елена Михайлова — уже приняли самое активное участие в работе креативной сессии «Поиск новых механизмов и инструментов для привлечения индивидуальных и организованных туристов в музеи».

Как рассказала Елена Михайлова, значительная часть этой сессии была организована как экспертный круглый стол-тренинг в группах по десять человек. Музейщики делились наиболее успешными практиками работы со своими гостями — как регулярно приезжающими в музей, так и тех, кто побывал здесь только один раз или вообще пока что является лишь потенциальным посетителем учреждения культуры, в свете потребностей каждой из этих трёх категорий. Кроме того, участники «Маршрутов…» могли оценить вновь открывающиеся возможности проекта «Серебряное ожерелье России» — уже зарекомендовавшей себя платформы для плодотворного межмузейного взаимодействия.

Сегодня в программе мероприятия, которое проходит под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, — методическое совещание с участием ведущих специалистов отрасли. Кроме того, музейщиков продолжают знакомить с наиболее интересными музеями Архангельской области. Эта серия экскурсий-презентаций была открыта вчера и, по словам музейщиков из «Михайловского», является чрезвычайно полезной, в том числе и в профессиональном отношении.