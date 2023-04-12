Культура

«Квартирник»: Наследники Трояновского о месте балалайки в современном мире, паркуре и первом русском рэпере. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 апреля.

Новый выпуск посвящен открывшемуся в Псковской области фестивалю-конкурсу исполнителей на русских народных инструментах в честь 140-летия со дня рождения виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского. Подробнее о его наследии, о фестивале и о развитии псковской школы балалайки ведущая Татьяна Иванова поговорила с руководителем заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константином Абабковым, солисткой ансамбля Марией Абабковой и с юными музыкантами, учениками Константина Абабкова - Леонидом Долгих, Мирославом Уманским-Иртюго и Степаном Шуршаковым.

Как фестиваль имени Бориса Трояновского изменился за 30 лет? Кто в нем участвует в этом году и насколько сильны конкурсанты? Каких сюрпризов следует ожидать? Есть ли у юных музыкантов время на обычные детские радости? И почему они сделали выбор в пользу балалайки, а не более современных музыкальных инструментов? Есть ли в современном мире место для русской народной музыки и кто был первым русским рэпером?

Как обычно, участники «Квартирника» исполнили несколько музыкальных произведений.