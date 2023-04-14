Культура

Кукольный спектакль «Поклонилась Весна Кузнецу» покажут в Пскове

Кукольный спектакль «Поклонилась Весна Кузнецу» покажут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

21 апреля рамках XII пасхального фестиваля Псковский городской молодёжный центр приглашает молодые семьи с детьми бесплатно посетить на кукольный спектакль «Поклонилась Весна Кузнецу», который проведут фольклорные ансамбли «Коляда» и «Славный городок» ДМШ №2 имени М. П. Мусорского.

«При помощи самодельных, но очень характерных кукол, творческие коллективы познакомят зрителей с традиционными псковскими весенними обрядами и песнями», - рассказали организаторы.

Мероприятие состоится в Молодёжном центре (Максима Горького, 15), начало – в 19:00.

Для того, чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы Духовно-нравственного направления следующую информацию: ФИО, возраст, контактный телефон.