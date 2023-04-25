Культура

«Культурные выходные» пройдут в Островском районе с 28 по 30 апреля

«Культурные выходные» пройдут в Островском районе с 28 по 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В центре культуры «Юбилейный» островичи смогут посетить выставку художественных работ регионального отделения Союза художников России, выставку кукол театрального художника-кукольника Марии Воробьёвой, а также экспозицию «По Ледовитому морю: вчера и сегодня».

28 апреля Псковский областной театр кукол покажет спектакль «Золотой ключик». Билеты можно купить здесь.

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова совместно с Псковской областной библиотекой имени В. А. Каверина проведут интерактивный познавательно-развлекательный квест «По ту сторону реки» (по славянской мифологии) в Островской библиотеке.

Военно-исторический музей-заповедник подготовил интерактивную программу «Оружие Победы».

Псковский областной центр народного творчества представит в центре культуры «Юбилейный» интерактивную программу «Псковские сказки», а также проведет мастер-класс по скульптуре.

Уроки и мастер-классы ведущих преподавателей Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, а также концерт студентов колледжа смогут посетить все желающие в островской детской школе искусств.

«29 апреля в центре культуры "Юбилейный" Губернаторский симфонический оркестр Псковской области порадует всех, кто неравнодушен к прекрасному виду искусства под названием музыка кино, представив программу "Симфонический кинематограф"», - отметили в ТКД. Билеты продают здесь.

Завершит «Культурные выходные» концерт Ансамбля русской музыки «Псков» в центре культуры «Юбилейный». Билеты по ссылке.

Подробное расписание всех событий можно увидеть на сайте.