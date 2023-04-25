Культура

Байк-рок фестиваль «Дача-пати» организуют в Пскове

Мотофестиваль «Дача-пати 2023» состоится в Пскове с 4 по 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Как отметили создатели проекта, это уже 4-й международный рок-байк-фестиваль. В его рамках запланированы мотопробег, большой концерт живой музыки, общение, спорт, активный отдых.

«Старые и новые друзья и знакомства, мотоциклы, банные и водные процедуры, дискотека, романтика, песни у ночного костра и яркий рассвет. Приглашаем и ждём!» – обратились к псковичам организаторы.

Также они сообщили о рок-группах, которые выступят на фестивале. «"NADИ" - это психически устойчивые песни о нашем психически неустойчивом мире. Именно эта группа и стала прародителем гимна "Псков Дача-Пати". Выступят и "Капитан Смоллетт" – одна из лучших фолк-панк групп Северо-Запада, которой в этом году стукнуло 10 лет, они готовы творить праздник везде, где появятся! Ещё одна группа посетит нас. "Азон" из Москвы - эта группа впитала в себя одновременно и безудержный бунтарский дух настоящего панк-рока, и захватывающую бесшабашность и лёгкость», – добавили они.

Фестиваль состоится по адресу: Псковский район, Черняковицы-1 (координаты 57,870212 , 28,526783).