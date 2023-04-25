Культура

Псковская делегация вернулась с XXII молодежных Дельфийских игр России

Творческая делегация Псковской области вернулась с XXII молодежных Дельфийских игр России, которые прошли с 21 по 26 апреля 2023 года в Саратовской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В этом году при поддержке комитета по культуре Псковской области за счёт средств государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» в играх участвовали 15 псковичей: Анна Яковлева (Себеж, народное пение), Алина Жолобова (Великие Луки, академическое пение), Анастасия Куклина (Псков, эстрадное пение), Эльдар Алиев (Бежаницы, художественное чтение), Лукерья Первушина (Плюсса, саксофон), Анастасия Кузьмина и Антонина Николаева (Псков, изобразительное искусство), Ульяна Виноградова (Псков, художественные ремесла), Глеб Табунщиков (Псков, цирковое искусство) и Народный самодеятельный коллектив, студия циркового искусства «Псковский цирк» (руководитель И.А. Михайлова).

В этом году практически все участники делегации удостоились сертификатов участников. И лишь Егор Табунщиков – участник студии «Псковский цирк» завоевал спецприз: диплом за артистизм и мастерство исполнения в номинации «Цирковое искусство» в возрастной группе 10–15 лет за эквилибр на катушках «Чарли Чаплин».

Культурный проект Молодежные Дельфийские игры России собрал в Саратове 2516 человек из 80 российских субъектов. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, вошли около 100 деятелей искусств России.