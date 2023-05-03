Культура

Фестиваль «Ледовое побоище» вновь пройдет в гдовской Самолве

Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» пройдет в деревне Самолва Гдовского района 15 июля. Об этом сообщается в группе организаторов фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

«Это означает, что всех нас вновь ожидает большое и красочное мероприятие, на площадках которого состоятся показательные выступления реконструкторов и всадников, мастер-классы, большая ремесленная ярмарка, турнирные состязания и великолепная концертная программа», - говорится в сообщении.

В прошлом году фестиваль «Ледовое побоище» в Самолве собрал около 7000 гостей.