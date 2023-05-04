Культура

Сотрудники ФСИН посетили выставку Псковского музея-заповедника

Сотрудники аппарата управления, УИИ, ЦИТОВ областного УФСИН посетили выставку Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Экскурсия состоялась в рамках запланированных мероприятий, приуроченных к празднованию Великой Победы, и направлена на формирование бережного отношения к событиям военных лет и знание истории родного края.

«Экспозиция представляет собой своеобразную летопись беспримерного мужества воинов, сражавшихся за освобождение Псковской области, и насчитывает тысячи уникальных экспонатов. Большая часть из них – подлинные предметы времен войны. Центром притяжения выставки является диорама "Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года"», – рассказали сотрудники УФСИН.

В сопровождении экскурсовода представители уголовно-исполнительной системы ознакомились с периодами военных лет: началом оборонительных боев лета 1941 года, оккупационным режимом, партизанской и подпольной борьбой, освобождением Псковщины от фашистов. Все эти события отражены в документах, наградах, образцах оружия, воинском обмундировании, военных письмах, газетах, личных вещах участников сражений.

Покидая музей, сотрудники уголовно-исполнительной системы поблагодарили работников за экскурсию и работу по созданию выставки.