Культура

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдет под Псковом в июле

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдет под Псковом в июле. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил реконструктор и организатор исторического фестиваля Василий Мизгирев.

Фестиваль состоится в деревне Выбуты Псковского района 8-9 июля. «Раньше мы делали мультифестиваль, но позиционировали себя как раннесредневековую эпоху времен княгини Ольги. Но также приглашали реконструкторов из более поздних эпох. В этом году решили делать только IX и X веков. Место становится еще лучше и краше, зрители это заметят. Произошли кардинальные изменения, территория стала выглядеть очень хорошо», - сказал Василий Мизгирев.

Особое внимание уделят и заявкам от реконструкторов.

«Если раньше реконструкторы не подавали заявки, то в этом году мы ввели паспортизацию. Будем следить и за элементами одежды, и самим костюмом, и за той информацией, которую они преподносят. Каждый должен будет рассказать об элементе своей одежды, чтобы гости и туристы получали правильную информацию», - продолжил он.

Такие особенности будут действовать и на ярмарке. Торговля будет поделена на две зоны: аутентичная и неаутентичная. В первой представят вещи реконструкторов, также будет возможность заказать одежду или реплику оружия. Во второй зоне расположатся не вещи реконструкторов, а сувениры.

Возраст 6+

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей