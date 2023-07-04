Культура

Фестиваль «Хельга – 2023» на родине княгини. ФОТОРЕПОРТАЖ

XIII Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит в деревне Выбуты Псковского района сегодня, 8 июля, и продлится до 9 июля.

8 июля - основной день выступлений и показательной программы. Реконструкторы по традиции собираются на родине княгини Ольги, чтобы показать гостям фестиваля ее эпоху, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

Главной целью проведения фестиваля «Хельга» является создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини Ольги и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории и популяризация родной культуры.

Фоторепортаж Александра Елисеева.

Возраст 6+

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