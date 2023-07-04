Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» стартует 8 июля

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» стартует под Псковом 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдет 8-9 июля в деревне Выбуты Псковского района. Открытие в 10.30.
«Для гостей мероприятия развернется большой исторический праздник с выступлениями ратников, концертной программой, ярмаркой и интерактивными площадками», – рассказали организаторы.
Стоимость входного билета составит:
Возраст 6+
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей