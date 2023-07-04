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Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» стартует 8 июля

07.07.2023 16:26|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» стартует под Псковом 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдет 8-9 июля в деревне Выбуты Псковского района. Открытие в 10.30.

«Для гостей мероприятия развернется большой исторический праздник с выступлениями ратников, концертной программой, ярмаркой и интерактивными площадками», – рассказали организаторы.

Стоимость входного билета составит:

  • дети до 6 лет - свободный вход;
  • лица старше 6 лет - 300 рублей.

Возраст 6+

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает Псковская Лента Новостей

Теги: #Хельга #фестиваль #реконструкция
Источник: Псковская Лента Новостей
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