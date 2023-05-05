Культура

Неизвестную ранее конструкцию нашли в церкви Михаила и Гавриила Архангелов в Пскове

Новые находки сделали археологи в ходе раскопок на территории церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца в Пскове. В частности, специалисты выявили неизвестную ранее конструкцию храма, сообщает Telegram-канал «АСМ Групп» «Комплексные архитектурные и реставрационные проекты».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «АСМ Групп» «Комплексные архитектурные и реставрационные проекты»

«При проведении археологических работ на объекте культурного наследия ЮНЕСКО "Церковь Архангела Михаила" в Пскове каждый день преподносит все новые открытия и артефакты», - отметили специалисты.

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В культурных слоях раскопов обнаружены многочисленные фрагменты керамической посуды, некоторые из которых относятся к концу XIV века. Кроме того, выявлены серебряные и медные предметы быта, части фаянсовых игрушек, разновременные монеты царской России и советского периода.

«Одной из самых неожиданных находок стало выявление неизвестной ранее конструкции храма, спрятанной все эти столетия под землей - вероятно, фундаментов утраченной ранее храмовой апсиды», - добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что во время исследований в церкви обнаружили древние керамиды.