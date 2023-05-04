Культура

Древние керамиды обнаружили в центре Пскова

Древние керамиды обнаружили в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСМ ГРУПП / Комплексные архитектурные и реставрационные проекты»

«При проведении обследований обьекта культурного наследия ЮНЕСКО "Церковь Архангела Михаила с колокольней" в Пскове выявлены исторические керамиды - плиты, закрывающие горизонтальные захоронения в стенах», - говорится в сообщении.

До этого момента архитекторы АСМ выявили и задокументировали 386 керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря.

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Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца — действующий православный храм в Пскове. Место, где находится церковь, раньше было территорией Городецкого конца, одного из четырех районов Пскова конца XIV века, окруженного крепостными стенами — городцом. Оттого и распространенная в народе прибавка к названию храму - «с Городца». Согласно плите, находящей в храме, дата основания церкви — 1339 год. На этой плите также содержатся сведения об ремонтах и последующих освящениях церкви в 1613 и 1696 годах.

Церковь находится по адресу: Псков, улица Советская, 18.

В настоящее время на территории церкви проводят археологические работы.