Культура

Продолжается реставрация башни Святых ворот Псково-Печерского монастыря

Продолжается реставрация башни Святых ворот XVII века Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Несколько периодов ремонтов и реставрации обозначены строителями на балках внутри башни. Фотофиксация отражает аварийное состояние перекрытий и состояние временных крепежей», - рассказали реставраторы.

Башня Святых ворот - уникальный объект оборонного зодчества и монастырской архитектуры. Ее трехъярусная конструкция по всему периметру имеет галерею и заканчивается куполом в стиле барокко (как и купола Успенского храма).

До революции купол венчал двуглавый орел — герб Российской империи. Он был установлен по приказу Петра I, высоко оценившего роль монастырской крепости в Северной войне. В 1913 году на Петровской башне установлены медные башенные часы. В 1923 году была сделана капитальная реконструкция башни.

Спустя 100 лет, АНО «Возрождение» проводит полную комплексную реставрацию уникального объекта оборонной архитектуры Псково-Печерского монастыря.