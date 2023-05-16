Культура

Когда уберут леса с колокольни Троицкого собора в Пскове, рассказал эксперт

Леса с колокольни Троицкого собора в Пскове могут убрать через месяц. Об этом генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области» Денис Василенко сообщил в ходе визита в областной центр председателя попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» Сергея Степашина сегодня, 16 мая, передает корреспондент «МК в Пскове».

Леса уберут, если это позволят погодные условия и степень готовности реставрационных работ, уточнил Денис Василенко.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал эту идею и подчеркнул: если это не помешает работам, леса лучше убрать в начале туристического сезона.

Денис Василенко назвал колокольню непростым объектом. И пояснил: на нижнем ярусе известняк и штукатурка были разрушены на высоту 1 метра. «Колокола держались на честном слове!» - заметил он.

По словам эксперта, срывов работ на колокольне нет. Лимиты средств, выделяемых из федерального бюджета на реставрацию, определены и предусмотрены до 2025 года. На объекте работают специалисты из Москвы - они же реставрировали Даниловский монастырь.

Завершить реставрацию колокольни планируется в конце 2023 года. На её реставрацию и работу на пороховых погребах из федерального бюджета выделено 220 млн рублей.