Культура

Про свободный мир псковичам расскажут на поэтическом вечере

Центральная городская библиотека Пскова приглашает псковичей и гостей города на поэтический вечер «Между двух отражений» учителя из Пыталово Александра Березова, мероприятие состоится 26 мая в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Нити слов с узелками рифм - это то немногое, что может связать времена и страны в поэзии Александра Березова, что поможет найти дорогу из Пыталово в Псков, из Бредфорда в Бирмингем, из Линова в Гавры - через Атлантический океан и море снов», - рассказали друзья поэта.

В библиотеке отметили, что Александр Березов - «довольно самобытный автор и колоритный человек». У Александра Березова вышло несколько поэтических книг, но в действительности их значительно больше. Это аккуратно заполненные каллиграфическим почерком толстые тетради, одну из которых он представит в этот вечер, и расскажет о мире, в котором можно быть абсолютно свободным.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

«Стихи Александра Григорьевича вообще достаточно подробны, для поэта важна каждая деталь. Вкупе с эмоциями автора создается некий эффект присутствия, и в голове рисуется своя собственная картинка. И получается, что ты не можешь сидеть безучастным, скучать, смотреть в окно. Ты заворожен этим чтением. Все образы оживают. И не покидает ощущение, что они находятся где-то рядом. Голос Березова – это и электрогитара, и барабаны, и соло. Рок-н-ролльный ритм. К тому же в текстах имеется множество отсылок к известным зарубежным группам и музыкантам», - добавили друзья поэта.

Александр Березов родился в деревне Гавры Пыталовского района 30 июня 1964 года. Стихи пишет со второй половины 80-х годов XX века. Делает переводы текстов знаменитых в прошлом и настоящем рок-групп (например, Led Zeppelin) и из немецкой и английской классической поэзии.

Окончил факультет иностранных языков Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова в 1986 году. 37 лет работает школьным учителем в Пыталово, а также в деревнях Пыталовского района – Линово и Носово.

Имеет четверых детей и две книги стихов - «Дорога в приют богов» (Псков, 2008) и поэтический сборник «Между Светом и Тьмой» (Пустошка, 2012). Печатался в «Учительской газете», псковских периодических изданиях, псковском альманахе «Скобари». Лауреат премии имени Игоря Григорьева, псковского поэта и воина (за текст «Вечный солдат»).