Культура

Онлайн-лекция о коллекции лицевого и золотного шитья пройдет в Псковском музее

Псковский музей-заповедник и Российская академия художеств реализуют совместный образовательный проект, посвященный ознакомлению широкой публики с музейными коллекциями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Онлайн-лекция «Лицевое и золотное шитьё XV-XX вв.» состоится 26 мая в 13.00. Лектор – старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Псковского музея-заповедника Людмила Лагуненко.

Более 100 предметов насчитывает коллекция лицевого и золотного шитья Псковского музея-заповедника: предметы церковного облачения и убранства широкого хронологического диапазона от XVI до XX вв. В коллекции хранятся и настоящие жемчужины: плащаница с изображением погребения Христа и Покров с изображением святого Евфросина Псковского, датируемые XVI в.; европейская казула с сюжетом Рождества и изображениями святых, датируемая рубежом XV-XVI вв.

Комплектование небольшого, но столь разнообразного собрания началось еще в первое десятилетие XX в. с подвижнической деятельности епископа Арсения (Стадницкого), серьезного относящегося к вопросу сохранения церковных ценностей Псковской земли. Коллекция шитья из музея Псковского церковно-археологического комитета с приходом советской власти перешла в ведение Псковского краеведческого музея, а позже дополнялась с закрытием церквей, при передачах из Государственного Эрмитажа и ГИМа, в результате экспедиций Псковского музея-заповедника. Провенанс большинства предметов, в особенности наиболее древних из них, до сих пор остается неизученным и представляет одну из наиболее загадочных страниц истории музейной коллекции.

Ознакомиться с двумя предыдущими лекциями можно по ссылке.