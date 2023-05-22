Культура

Открытые в «Ночь музеев» выставки будут работать в Пскове до августа

Две выставки, которые в Псковском музее-заповеднике открылись специально к традиционной акции «Ночь музеев», по многочисленным просьбам будут доступны для посещения еще два месяца. Речь идет о временных экспозициях в Поганкиных палатах «Клады великих потрясений» и «О купце Поганкине». Музейщики на двух выставках представили уникальные экспонаты, многие из которых ранее не были показаны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Предметы одного зала проливают свет на тайну личности самого купца Поганкина. По археологическим находкам из раскопов 2019–2020 годов можно понять, что хозяин палат был человеком, открытым для всего нового. Он нередко выезжал в другие страны, где присматривался к предметам роскоши, постепенно используя их в своем быту.

На выставке представлены фрагменты стеклянных бокалов, фаянсовой и фарфоровой посуды, привезенной из Голландии и Германии. В витринах можно увидеть набор голландских трубок для курения табака. В то время это было запрещено, вплоть до 1696 года, когда Петр I на собственном примере стал вводить новую моду. Интересно будет посмотреть на книгу Большой таможни Пскова, которая выставляется крайне редко. В ней, в частности содержатся сведения о традиционных экспортных псковских товарах, коими были пенька, лен, конопля, сало, мед, воск и кожа.

Во втором зале выставлены предметы, обнаруженные в кладах так называемой эпохи «Великой русской смуты» начала XX века. В период с 2000 по 2016 годы было открыто три подобных клада. Один из них состоял из 40 предметов серебряной столовой посуды и приборов. В основном это посудное серебро конца XIX - начала XX вв., изготовленное в мастерских Москвы и Санкт-Петербурга.

Еще один клад представлен фарфоровой посудой заводов Кузнецова, среди которой можно увидеть изделия, имитирующие посуду XVIII в., а также предметы в стиле «модерн» начала XX в. Всего клад насчитывает 27 тарелок в стиле «модерн» для продажи, посуду для личного пользования и 25 бытовых вещей.

Выставки будут доступны для посещения до 20 августа 2023 года по адресу: ул. Некрасова, 5. Билеты можно купить в кассах Псковского музея-заповедника и на сайте онлайн.