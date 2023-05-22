Культура

«Библионочь» проведут в Пскове 27 мая

Праздник книги и чтения - XII Всероссийская акция «Библионочь» - пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 27 мая с 18.00 до 21.00. Тема акции в этом году - «Читаем вместе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Организаторы акции «Библионочь 2023» – министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова подготовила программу, посвященную популяризации книжных и литературных традиций, поддержке книжного искусства.

Псковичей и гостей города ждут на улице Профсоюзной, 2.