Культура

Выставку народного костюма готовят в Изборском музее

Выставку народного костюма «Изборский хоровод» готовят в музее-заповеднике «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Псковичи и гости региона смогут оценить все многообразие народного костюма, отражающего культуру, традиции и самобытность разных регионов - Новгородской, Смоленской, Костромской, Олонецкой, Псковской и других губерний XIX - начала XX века уже 9 июня.

«Яркие краски народного костюма, удивительные предметы этнографии, живопись - все это и многое другое ждёт гостей нашего музея на нашей новой выставке», – рассказали в музее.

В Изборский музей-заповедник уже приехали костюмы из Смоленска, Великого Новгорода и Костромы, вскоре выставку дополнят костюмы с острова Кижи, а 30 мая прилетят наряды из Татарстана.