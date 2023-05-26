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Культура

Выставка «Великие глазами маленьких» откроется в Пскове 1 июня

29.05.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Российско-белорусская художественная выставка «Великие глазами маленьких» откроется в Пскове 1 июня в 12.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы. 

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей и является частью одноименного художественно-образовательного проекта. Организаторами мероприятия выступают творческая школа-студия «Полосатый кот» (Псков) и Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.

Портретную галерею великих людей России, Псковщины и Беларуси составят более 70 рисунков юных художников от 5 до 12 лет, на которых изображены исторические деятели, писатели, полководцы, общественные деятели разных эпох, герои Великой Отечественной войны.

Ряд персон связаны с историей Псковщины: князь Всеволод-Гавриил, Александр Невский, княгиня Ольга, Петр Витгенштейн, Модест Карамышев, князь Довмонт-Тимофей, Александр Пушкин и другие. Среди портретируемых – немало писателей: Анна Ахматова, Агния Барто, Сергей Михалков и другие. Работы выполнены в разных техниках. Каждую работу сопровождает мини-эссе ребенка, объясняющее, кто изображен, и почему художник выбрал для рисунка именно этого человека.

На презентацию приглашены уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, член комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Псковской области, секретарь Псковского епархиального управления религиозной организации «Псковская епархия Русской православной церкви Московского патриархата», настоятель Храма Успения Пресвятой Богородицы с Полонища города Пскова, протоиерей Андрей Вахрушев, воспитанники и преподаватели воскресных школ приходов Русской Православной церкви Псковской епархии.

Место проведения: Псковская областная научная библиотека, актовый зал (Псков, улица Профсоюзная, 2, 1 этаж). 

Теги: #выставка #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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