Культура

Выставку «Видел я трех царей. Пушкин и самодержавие» представили в Пскове. ФОТО

Выставку «Видел я трех царей. Пушкин и самодержавие», посвященную отношениям поэта с русскими императорами, царствовавшими при его жизни – Павлом I, Александром I и Николаем I, представили в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника 1 июня. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, экспонаты проекта ни разу не были представлены в Пскове.

«С полным правом мы можем сказать, что Александр Сергеевич Пушкин - тот, кто подарил нам великий русский литературный и поэтический язык. Если мы коснемся творчества Пушкина, то узнаем, что его интересы в области царской династии заслуживают предметных исследований. Важно, что выставка не о царях и Пушкине, а в первую очередь о Пушкине и царях. А Пушкин и псковская земля – неразделимые понятия. Эта выставка является местом для размышления над тем фактом, что поэт в России – больше, чем поэт, как тесно взаимосвязана его жизнь и творчество и политическая жизнь страны. Метаморфоза, которая происходила в отношениях Пушкина с властью полностью отражена в выставке», - отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В пространстве палат представлены предметы из фондов Государственного музея А. С. Пушкина и Псковского музея-заповедника. Это предметы, связанные с правителями и их окружением. Пушкинские строки сопровождают портреты и помогают понять отношение к изображённым на них историческим личностям. Атмосферу эпохи воссоздают виды Петербурга и его окрестностей, прижизненные издания произведений Пушкина, рукописи и предметы декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, на открытии выставки выступило 35 молодых поэтов со всей страны. Они прочитали стихотворения собственного сочинения, в том числе вдохновлённые посещением Пскова.

Авторскую экскурсию по экспозиции для участников мероприятия представил начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков.

Выставка расположена в Поганкиных палатах (улица Некрасова, 5) проработает с 1 июня до 31 августа.