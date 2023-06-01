Выставку «Видел я трех царей. Пушкин и самодержавие» представили в Пскове. ФОТО

Выставку «Видел я трех царей. Пушкин и самодержавие», посвященную отношениям поэта с русскими императорами, царствовавшими при его жизни – Павлом I, Александром I и Николаем I, представили в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника 1 июня. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, экспонаты проекта ни разу не были представлены в Пскове.
В пространстве палат представлены предметы из фондов Государственного музея А. С. Пушкина и Псковского музея-заповедника. Это предметы, связанные с правителями и их окружением. Пушкинские строки сопровождают портреты и помогают понять отношение к изображённым на них историческим личностям. Атмосферу эпохи воссоздают виды Петербурга и его окрестностей, прижизненные издания произведений Пушкина, рукописи и предметы декоративно-прикладного искусства.
Кроме того, на открытии выставки выступило 35 молодых поэтов со всей страны. Они прочитали стихотворения собственного сочинения, в том числе вдохновлённые посещением Пскова.
Авторскую экскурсию по экспозиции для участников мероприятия представил начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков.
Выставка расположена в Поганкиных палатах (улица Некрасова, 5) проработает с 1 июня до 31 августа.