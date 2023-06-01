Культура

Сезон «Пушкинских доброхотов» открыли в «Михайловском»

Московские школьники открыли доброхотский сезон-2023 в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Фото с официальной страницы музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте»

Как рассказали в музее, отряд из столичной школы №1310 приехал в Пушкинский заповедник впервые. На время своего пребывания в «Михайловском» волонтёры «прикомандированы» к музейной службе лесов и парков. Завтра же, в центральный из Дней пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии), молодые люди будут помогать сотрудникам «Михайловского» поддерживать чистоту на поэтической поляне. Ожидается также, что вместе с доброхотами из Москвы уборкой бытового мусора, неизменно появляющегося в местах массовых гуляний, на поляне будут заняты и доброхоты из Пскова.

В «Михайловском» также отметили, что на сегодня о своём намерении приехать добровольными помощниками в музей нынешним летом уже сообщили 12 отрядов. Большая часть из них —это опытные участники движения «Пушкинских доброхотов»: отряды из московской школы №1533, из Перми, Сыктывкара, Набережных Челнов, Колпино, Выборга.

В музее напомнили, что традиция волонтёрского движения в Святогорье уже более чем полувековая, а у её истоков стоял первый послевоенный директор «Пушкинского уголка», легендарный хранитель С. С. Гейченко. Именно он дал паломникам-добровольцам необычное для современного уха имя — старинное русское слово «доброхоты».