Культура

Репетиции Пушкинского праздника поэзии в «Михайловском» в самом разгаре

С самого утра на территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» идут репетиции спектаклей и концертов, которые запланированы на центральный из Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, 3 июня.

Фото здесь и далее: пресс-служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

Первыми на свои будущие площадки вышли театральные коллективы, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Так, на Поэтической поляне близ центральной усадьбы Пушкинского заповедника уже готовит своё «Лукоморье» московский театр «Трикстер». В то время, когда та самая Царевна, что у Пушкина «…в темнице тужит» (на снимке она, правда, пока без головного убора), опробует подмостки. Её коллеги в «служебной палатке» монтируют самоходную ступу Бабы Яги, куриные ножки для её избушки и так далее.

В выгородке для интерактивного действа-спектакля «Саша спит», который будет разыгран завтра на поляне, также уже работают его создатели и исполнители — театр «Странствующие куклы господина Пэжо».

Наиболее людно в эти часы, как и следовало ожидать, за околицей мемориальной усадьбы «Михайловское», на площадке у Мельницы Крылатой. Здесь репетируют финалисты Всероссийского движения «Школьная классика» — детские театры из Москвы, Самары, Краснодарского края, Нижегородской области, Тамбова, Новочеркасска. Перед юными актёрами стоит сложная задача — практически одновременно опробовать и пространство сцены, и микрофоны, а ещё отработать связки и переходы от действия к действию. Генеральная репетиция назначена на вечер, когда в «Михайловское» прибудут юные музыканты — хористы из Пскова и оркестранты из Санкт-Петербурга.

Актёры самарского театра «Юные гении» в перерыве между репетициями

Напомним, что все главные события Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) запланированы на завтра, 3 июля. Развернутся они в Пушкиногорском района Псковской области на территории Государственного музея-заповедника А.С Пушкина «Михайловское».