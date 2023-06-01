Со дня рождения архитектора Юрия Спегальского исполнилось 114 лет

Со дня рождения архитектора, реставратора, благодаря которому, после Великой Отечественной войны были сохранены древние памятники Пскова, Юрия Спегальского исполнилось 114 лет.
Фото: АНО «Возрождение» / Telegram
Юрий Спегальский родился в 1909 году Пскове, в 1928 году поступил в Академию художеств, затем в ЛИСИ.
Участвовал в восстановлении Гремячей башни, Вторых палат Меншиковых. Во время Великой Отечественной войны спасал памятники Ленинграда. После освобождения Пскова возглавил инспекцию охраны памятников .
Создал в Пскове проектно-реставрационную мастерскую в 1946 году.
В качестве верхолаза лично поднимался для восстановления поврежденных барабанов и глав Троицкого кафедрального собора, Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Подготовил полные проекты реставрации церквей Николы со Усохи (XVI века), Богоявления с Запсковья (XV века), а также Вторых палат Меншикова (XVII века).
На изображениях представлены Троицкий собор Пскова в XII века, XIV века, XV-XVI веков. Это варианты реконструкций, опубликованные Юрием Спегальским.