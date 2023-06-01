Культура

Со дня рождения архитектора Юрия Спегальского исполнилось 114 лет

Со дня рождения архитектора, реставратора, благодаря которому, после Великой Отечественной войны были сохранены древние памятники Пскова, Юрия Спегальского исполнилось 114 лет.

Фото: АНО «Возрождение» / Telegram

Юрий Спегальский родился в 1909 году Пскове, в 1928 году поступил в Академию художеств, затем в ЛИСИ.

Участвовал в восстановлении Гремячей башни, Вторых палат Меншиковых. Во время Великой Отечественной войны спасал памятники Ленинграда. После освобождения Пскова возглавил инспекцию охраны памятников .

Создал в Пскове проектно-реставрационную мастерскую в 1946 году.

В качестве верхолаза лично поднимался для восстановления поврежденных барабанов и глав Троицкого кафедрального собора, Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Подготовил полные проекты реставрации церквей Николы со Усохи (XVI века), Богоявления с Запсковья (XV века), а также Вторых палат Меншикова (XVII века).

На изображениях представлены Троицкий собор Пскова в XII века, XIV века, XV-XVI веков. Это варианты реконструкций, опубликованные Юрием Спегальским.