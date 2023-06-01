Культура

Детей в Пскове научат извлекать из чтения практические знания и умения

Библиотеки Пскова и издательство «Антология» приглашают детей принять участие в проекте «Школа открытий: книжные секреты». Проект будет работать 19, 20 и 21 июня в трёх библиотеках Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Автор познавательных книг, биолог, исследователь и музейный педагог Марина Дороченкова проведёт со школьниками занятия, которые научат детей извлекать из чтения практические знания и умения. Занятия построены таким образом, что сначала дети знакомятся с книгами издательства «Антология», а потом участвуют в тренингах и мастер-классах.

Темы занятий «Школе открытий-2023»:

«Будь природе другом!». О том, как собрать природоведческую коллекцию, не причиняя вреда природе. Этот урок включает викторину о лесе, деревьях и растениях, а завершится мастер-классом создания открытки в стиле флористики. В основе занятия книга «Лесные секреты» Марины Дороченковой и Анны Кравчук. «Интернет без бед, или Я ищу в сети добро!». На этом занятии хомяк-блогер расскажет детям, как пользоваться Интернетом, чтобы не причинить вреда здоровью, и научит, как искать идеи для видео, как сделать интересный и познавательный репортаж о своем городе. Лучшие репортажи участников этого урока издательство «Антология» опубликует в своей группе во «ВКонтакте». Занятие основано на книге «Три смартфона и блогер Клик» Ирины Иваськовой. «Хороший тон, или Язык письма!». На этом занятии школьники узнают о секретах эпистолярного жанра, о том, что такое посткроссинг, а также научатся подписывать коллекционные открытки. Основано на книге «Колямба, внук Одежды Петровны, и компания» Ирины Краевой.

Начало занятий:

10.00 - библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20, телефон: 72-43-23),

12.00 - Детская экологическая библиотека «Радуга» (улица Новоселов, 11, телефон: 53-68-63),

14.00 - библиотека «Диалог» (улица Поселочная, 15, телефон: 73-21-38).

Ведется запись детей с 8 лет до 12 лет в группы на свободные места.

С 19 по 21 июня в рамках «Школы открытий» в этих библиотеках также будет работать выставка-продажа книг издательства «Антология».

Более подробную информацию о проекте можно узнать на сайте.