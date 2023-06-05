Культура

Военнослужащих приглашают на фестиваль «Довмонт Псковский»

Всех военнослужащих и участников боевых действий Псковский музей-заповедник приглашает бесплатно посетить фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Юбилейный – 10-й праздник – пройдет в Псковском кремле 1 июля. С сегодняшнего дня стартовала продажа билетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фестиваль «Довмонт Псковский» снова пройдет на территории Псковского кремля, в северной его части. Юбилейный праздник начнется ровно в полдень. Для гостей фестиваля подготовлено большое количество мастер-классов и развлечений. Будут работать ремесленные мастерские, в военных лагерях дружин можно будет посмотреть, как проходил быт жителей древнего Пскова, попробовать средневековую кухню, послушать музыку той эпохи. А самое главное, на фестивале можно будет увидеть зрелищные и увлекательные поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.

«Проведение фестиваля в Кроме – это очень правильное, значимое и органичное мероприятие, которое полностью отвечает духу Псковской земли. Ведь главная суть этого города – защита Отечества, – пояснила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – Поэтому мы с большим удовольствием приглашаем посетить фестиваль совершенно бесплатно всех военнослужащих и участников военных действий».

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 19:00. Подробная программа фестиваля «Довмонт Псковский» появится на официальном сайте Псковского музея-заповедника. Уже сейчас можно купить билеты в кассах музея или по ссылке. Дошкольники смогут попасть на фестиваль бесплатно.

Организаторами фестиваля «Довмонт Псковский» выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр.