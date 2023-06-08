Культура

Печорский хор «ЛаккиЛайк» выступит на Красной площади в Москве

Эстрадный хор «ЛаккиЛайк» из Печор, известный по выступлениям на многих престижных конкурсах и фестивалях, представит Псковскую область на концерте в честь Дня России.

Фото: Оксана Рудакова

Они выйдут на одну сцену с такими известными артистами, как Григорий Лепс, Олег Газманов, Полина Гагарина, Надежда Кадышева, Стас Костюшко, группа «Любэ», сообщает «Печорская правда».

Право выступать на главной плошади России «ЛаккиЛайк» получил за отличное выступление в конкурсе «Битва хоров» проекта «Большая перемена", выйдя в полуфинал.

В состав эстрадного хора входят дети из печорских школ. Репертуар коллектива обширен - от классики до современных хитов.