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Культура

Концерт «Органная токката и зеркала эпох» пройдет в Пскове 18 июня

13.06.2023 11:22|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки «Органная токката и зеркала эпох» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 18 июня (воскресенье) в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В концерте принимает участие органист, выпускник Нижегородской консерватории по классам фортепиано и органа, магистр Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Орган», солист Карельской государственной филармонии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, обладатель премии «Органист года 2022» за популяризацию органной музыки среди детей и молодёжи в Республике Карелия Александр Новоселов.

«Александр Новоселов концертирующий органист с креативным подходом к возможностям органа, создатель ярких концертных программ», – отметили организаторы.

В органном концерте «Органная токката и зеркала эпох» прозвучит духовная музыка XVII-XXI веков: немецких композиторов эпохи барокко Георга Муффата, Георга Бема и Иоганна Себастьяна Баха, французских композиторов и органистов конца XIX-начала XX века, французских композиторов-симфонистов конца XIX-середины XX века Анри Муле и Шарля Мари Видора; а также современных композиторов-классиков середины XX-начала XXI веков: итальянца Энрико Пазини, американца Филипа Морриса Гласса и немца Ханса-Андре Штамма. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями композиторов различных жанров и эпох.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 700 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Контактные телефоны: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове находится на улице Плехановский Посад, 64.

Теги: #концерт #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
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