Культура

Выставка «Листая страницы жизни» открылась в Пскове

Выставка «Листая страницы жизни», посвященная 115-летию со дня рождения архитектора Ольги Аршакуни, открылась в Мемориальном музее-квартире Ю.П. Спегальского в Пскове 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нам очень хочется, чтобы выставка была именно об Ольге, а не ее великом муже. Она была талантливым художником, талантливым архитектором, и это осталось как наследие. И она сделала все, чтобы сейчас здесь была эта квартира, чтобы люди могли прийти и погрузиться в это невероятное пространство», - рассказала о выставке генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она отметила особую важность выставки для Псковского музея-заповедника, некоторые сотрудники которого работали вместе с Ольгой Аршакуни. Бывшие коллеги и знакомые отметили твердый и требовательный характер жены Спегальского, а также ее взаимодействие с сотрудниками музея для работы над своими книгами и расшифровками работ Юрия Спегальского. Знакомые Ольги Аршакуни также передали музею некоторые экспонаты для выставки.

Выставка основана на воспоминаниях жены Спегальского, описанных ей в собственных рукописях. На выставке представлены личные вещи Ольги Аршакуни, ее рисунки, материалы, ученические проекты и рабочие инструменты.

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Ольга Аршакуни родилась в Санкт-Петербурге в 1908 году. Окончив Академию художеств, она работала архитектором в Государственной инспекции по охране памятников Ленинграда, автор книг «Гражданская архитектура Пскова», «Народное зодчество Пскова», «Предчувствие» (книга воспоминаний о Ю. П. Спегальском). Благодаря стараниям Ольги Аршакуни, в Пскове в 1986 году был открыт мемориальный музей-квартира архитектора-реставратора Ю. П. Спегальского.