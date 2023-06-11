Девять объектов Псковского музея-заповедника закроют 15 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Выходной день завтра на следующих объектах Псковского музея-заповедника:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Двор Постникова;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской.