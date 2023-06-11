Девять объектов Псковского музея-заповедника закроют 15 июня

Выкладывать в соцсети фото нарушителей правил обращения с ТКО предложил Алексей Севастьянов

Проблема парковок во дворах — есть ли решение?

ДЭГ не повлияло на корреляцию выборов - Дмитрий Шахов

Сбер оценил эффект от внедрения искусственного интеллекта в 350 млрд рублей в 2023 году

«Беседка»: О суррогатном «Мистере Сидре» и отмене фестиваля «I Love Cider 2023». ВИДЕО

В 2023 году рынок привлеченных средств приблизится к 40 трлн рублей - ВТБ

Голос профсоюзов

Очередь из украинцев образовалась на въезд в Псковскую область из Латвии

С начала года Сбер выдал псковичам на 50% больше ипотеки, чем за аналогичный период прошлого года

Елена Полонская - о вбросах в Telegram-каналах: Не хочу даже комментировать эту чушь