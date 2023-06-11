Культура

Выставка Валерии Самойленко «Первая встреча» откроется в Пскове

Первая персональная выставка Валерии Самойленко «Первая встреча» откроется в Центральной городской библиотеке города Пскова 16 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

В экспозиции будет представлено 25 работ – графика и живопись в жанре пейзажа, натюрморта, портрета.

«Умение видеть красоту в самых простых вещах, этому учили и учат меня мои преподаватели в Пскове и Санкт-Петербурге. Моими главными стимулами к учебе являются не оценки, а желание заниматься любимым делом, создавать эмоциональные картины, и этому стремлению способствовала и общая творческая обстановка в колледже и институте», - полагает Валерия Самойленко.

Фотографии работ предоставлены Центральной городской библиотекой Пскова

Основными наставниками молодого художника были известные художники Пскова – Наталья Яблочкина, Ираида Самойленко, Николай Самойленко.

Валерия Самойленко родилась в Пскове. Окончила Псковский областной колледж искусства, затем институт художественного образования Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, сейчас продолжает учиться в магистратуре. Она уже принимает участие в выставках псковского регионального общественного движения «ПсковАрт», членами которого являются ее родители.

«Будем надеяться, что псковичка Валерия Самойленко, которая учится сейчас живописи в Петербурге, начинает свое восхождение к вершинам художественного откровения! Пожелаем ей успехов, больших открытий и творческих радостей», - добавили в библиотеке.

Выставка откроется в 17:00.