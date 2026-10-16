ПЛН FM запускает цикл «Квартирников», посвященных 30-летию Губернаторского симфонического оркестра 

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Квартирник», и этот эфир станет началом цикла программ, посвященных 30-летию Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову придут как музыканты, стоявшие у истоков создания оркестра, так и представители молодого поколения: Илья Кричевский (гобой, концертмейстер), Татьяна Байкова (флейта, концертмейстер), Александра Кириллова (альт) и Арсений Зимин (кларнет, концертмейстер).

Как создавался симфонический оркестр? Что музыкантов так долго держит вместе, учитывая, что примерно 40% из них работают в оркестре с момента его основания? Какие произведения особенно сложно поддаются оркестровому исполнению? Как музыканты относятся к ИИ-творчеству? Может ли классическая музыка стать сверхмодной?