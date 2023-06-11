Культура

Новый экспонат представили на выставке «Предметный мир войны» в Пскове

Кирзовые сапоги образца периода Великой Отечественной войны представили на выставке «Предметный мир войны» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Это сапоги из искусственного водонепроницаемого материала, который называется кирза и является кожезаменителем. Кирзовые сапоги стали одним из символов прошедшей войны. «В нашей истории облик солдата, обутого в "кирзачи", солдата-победителя, останется навечно», – отметили в музее.

Изобрел кирзу Михаил Поморцев еще в 1904 году. Название этот заменитель кожи получил от слова «kersey», так называлась английская ткань, использовавшаяся в качестве основы. Сначала этот материал использовали только для солдатских сумок, ранцев, конской амуниции, а во время Первой мировой войны Поморцев предложил изготовлять из него и сапоги для солдат.

«Промышленное производство кирзы наладил химик Иван Плотников. Первое "боевой крещение" кирзовые сапоги получили во время советско-финской войны и полностью оправдали возложенные на них надежды. В городе Кирове было налажено массовое производство отличных кирзовых сапог, за что весной 1942 года Плотникову вручили Сталинскую премию. В 1945 году кирзовые сапоги были самой распространенной в войсках обувью – их носили 10 миллионов советских солдат», – отметил старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Кирзовые сапоги были почти идеальны для армейских будней. Легкие, удобные, хорошо удерживающие влагу, простые в уходе и ремонте, они помогали бойцам совершать многокилометровые марши, несмотря на капризы погоды. «Ни одна военная обувь мира не могла тягаться с нашими "кирзачами"», – добавили в музее.

После окончания войны кирзовые сапоги не были забыты, а стали поистине народной обувью. Подсчитано, что на данный момент уже выпущено 150 млн пар таких сапог. Хотя производство «кирзачей» сейчас не имеет такого размаха как раньше, а «на гражданке» носить их почти перестали, в российской армии их до сих пор используют, наряду с берцами и другими видами обуви.

Предмет показан в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения различных аспектов военной истории Псковщины.