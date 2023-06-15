Культура

Лекцию о советских «полководческих» орденах проведут в Пскове 22 июня

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в библиотеке воинского храма святого Александра Невского в Пскове 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Тема: «Советские "полководческие" ордена в коллекции Псковского музея-заповедника и боевой путь их владельцев». В качестве лектора выступит старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: улица Максима Горького, 67. Справки по телефону: (8112)72-14-41.