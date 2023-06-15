Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Голос профсоюзов
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
обучение в Псковском медколледже
Топ уютных летних террас Пскова
О покупке жилья в ипотеку
Интересные места отдыха в Псковской области
Счастливое материнство
Надежные стоматологии Пскова
Муниципальная реформа три четверти пути
на заказ стекло и зеркала
Господин Рейтингомер
трудяга на отдыхе
«Истфакт» Линия Сталина
 
 
 
ещё Культура 15.06.2023 14:380 Клуб фаер-шоу Fox Fire выступит на фестивале «Хельга» 16.06.2023 21:400 Концерт «Органная токката и зеркала эпох» состоится в Пскове 16.06.2023 20:100 Борис Елкин поздравил Псковский русский народный хор с 65-летием 16.06.2023 19:400 Интерактивные площадки организуют на фестивале «Довмонт Псковский» 16.06.2023 19:280 Выставка к 225-летию дипломата Горчакова открылась в Изборске 16.06.2023 17:230 Джем-сейшн в «Квартирнике» на «ПЛН FM». ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 10.06.2023 11:530 Михаил Ведерников рассказал о раненых и погибших из 1009 мотострелкового полка в Белгородской области 15.06.2023 17:490 Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 09.06.2023 07:001 Обвал холода ожидается на Северо-Западе в предстоящие выходные 09.06.2023 14:113 Пятилетний ребенок сломал ногу в торговом центре в Пскове 15.06.2023 23:086 Усилилась деформация фасада дома №32 на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Концерт «Органная токката и зеркала эпох» состоится в Пскове

16.06.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки «Органная токката и зеркала эпох» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 18 июня (воскресенье) в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В концерте принимает участие органист, выпускник Нижегородской консерватории по классам фортепиано и органа, магистр Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Орган», солист Карельской государственной филармонии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, обладатель премии «Органист года 2022» за популяризацию органной музыки среди детей и молодёжи в Республике Карелия Александр Новоселов.

«Александр Новоселов концертирующий органист с креативным подходом к возможностям органа, создатель ярких концертных программ», – отметили организаторы.

В органном концерте «Органная токката и зеркала эпох» прозвучит духовная музыка XVII-XXI веков: немецких композиторов эпохи барокко Георга Муффата, Георга Бема и Иоганна Себастьяна Баха, французских композиторов и органистов конца XIX-начала XX века, французских композиторов-симфонистов конца XIX-середины XX века Анри Муле и Шарля Мари Видора; а также современных композиторов-классиков середины XX-начала XXI веков: итальянца Энрико Пазини, американца Филипа Морриса Гласса и немца Ханса-Андре Штамма. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями композиторов различных жанров и эпох.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 700 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Теги: #концерт #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких условиях вы согласились бы на шестидневную рабочую неделю?
В опросе приняло участие 324 человека
16.06.2023, 22:130 Два ДТП затрудняют движение в центре Пскова 16.06.2023, 22:000 Польская компания продала российские рестораны KFC за €100 млн 16.06.2023, 21:400 Концерт «Органная токката и зеркала эпох» состоится в Пскове 16.06.2023, 21:200 Петербург, Москва и Сочи стали самыми популярными городами для летних путешествий
16.06.2023, 21:130 Минюст признал иноагентом Льва Шлосберга 16.06.2023, 21:010 Псковскую область на Молодежном дне ПМЭФ представят 16 жителей региона 16.06.2023, 21:000 Вице-премьер Татьяна Голикова: Около 6 млн занятых россиян зарабатывают ниже уровня МРОТ 16.06.2023, 20:400 Санаторий «Голубые озера» получил грант на обновление оборудования
16.06.2023, 20:330 Псковский СИЗО включат в городской план благоустройства и озеленения 16.06.2023, 20:220 Пскович отправится на 8 лет в колонию за убийство отца 16.06.2023, 20:200 Жителя Бежаницкого района лишили свободы из-за прогулов исправительных работ 16.06.2023, 20:100 Борис Елкин поздравил Псковский русский народный хор с 65-летием
16.06.2023, 20:000 Валентина Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина 16.06.2023, 19:400 Интерактивные площадки организуют на фестивале «Довмонт Псковский» 16.06.2023, 19:280 Выставка к 225-летию дипломата Горчакова открылась в Изборске 16.06.2023, 19:200 Псковича осудили за кражу кофе и шампуня
16.06.2023, 19:140 Коллекцию пивных крышек продают в Пскове 16.06.2023, 19:001 Военно-патриотический спортивный клуб «Маргелов» откроется в Великих Луках 16.06.2023, 18:560 «Синей изолентой» наградили псковитянку в Мурманске 16.06.2023, 18:490 Главное, чтобы не кинули: где подросткам найти работу на лето в Пскове
16.06.2023, 18:450 Члены профсоюза в Пскове получат скидку на посещение детского игрового центра 16.06.2023, 18:420 Вернуть нельзя оставить: нужна ли отмена моратория на проверки бизнеса? 16.06.2023, 18:370 Новый магазин откроют в районе санатория «Череха» под Псковом 16.06.2023, 18:280 «Дабришутинг»: «Виноград», дети, самоидентификация. ВИДЕО
16.06.2023, 18:270 «Экопром» начнет вывозить мусор из деревни Лобачево Невельского района 16.06.2023, 18:197 Ксения Собчак вместе с семьей провела выходные в Псковской области 16.06.2023, 18:150 Аналитики назвали самые востребованные профессии в Псковской области в июне 16.06.2023, 18:070 В Москве начался пожар на территории центра медицины катастроф
16.06.2023, 18:041 Работницу микрофинансовой организации осудили за присвоение почти 300 тысяч рублей в Дновском районе 16.06.2023, 18:030 «Управляйки» Великих Лук отчитались о работе за 16 июня 16.06.2023, 18:020 Организацию 64-й ежегодной встречи обсудила рабочая группа на Кургане Дружбы 16.06.2023, 18:001 Псковская область заключила на ПМЭФ 17 соглашений на 8 млрд рублей
16.06.2023, 18:000 Дорожники продолжают восстанавливать дороги в Псковской области 16.06.2023, 17:550 Что ждет псковичей и гостей города на ярмарке «Виноград» в этом году? 16.06.2023, 17:520 Как защитить квартиру от воров, рассказал эксперт 16.06.2023, 17:320 Президент ФК «Луки-Энергия» опроверг слухи о кризисной ситуации
16.06.2023, 17:230 Джем-сейшн в «Квартирнике» на «ПЛН FM». ВИДЕО 16.06.2023, 17:140 Директор «Водоканала» об улучшении качества воды и неприятном запахе в Великих Луках 16.06.2023, 17:120 Правительство Псковской области и РСПП договорились о расширении сотрудничества 16.06.2023, 16:540 Определен победитель второго чемпионата Псковской области по воздухоплаванию
16.06.2023, 16:490 «Хайпожоры»: ПМЭФ во время чумы и методы борьбы с мошенниками, вандалами и трешем. ВИДЕО 16.06.2023, 16:440 Эногастрономическая ярмарка «Виноград» готовится начать работу в Пскове 16.06.2023, 16:423 Пахнет экологической катастрофой: обилие «дохлой рыбы» на берегах водоемов обсуждают псковичи 16.06.2023, 16:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 июня
16.06.2023, 16:350 Путин: Безработица в России 3,3% — такой низкой она не была никогда в истории страны 16.06.2023, 16:220 Иван Мешков о проблемах и мотивации жителей пригорода Пскова 16.06.2023, 16:110 «Горводоканал» начнет обеззараживать питьевую воду в Пскове с поверхностного водозабора гипохлоритом натрия 16.06.2023, 16:080 Общественники посчитали нецелесообразным устанавливать памятник Сталину в Великих Луках
16.06.2023, 16:040 Сергей Вострецов: Российское сырье всегда было и будет востребовано 16.06.2023, 16:030 Группа компаний «Титан» подписала соглашение о поставке БОПЭТ-пленок 16.06.2023, 15:540 «Псковские тепловые сети» начали ремонт котельной «Псковавиа» 16.06.2023, 15:520 Сбер и ДОМ.РФ сделают доступнее жилищные программы
16.06.2023, 15:380 «Росгосстрах» не планирует менять подходы к страхованию имущества граждан 16.06.2023, 15:360 Строительство экотехнопарка в Псковской области начнут в этом году 16.06.2023, 15:250 Путин: Россия обязана увеличивать расходы на оборону, чтобы обеспечить безопасность 16.06.2023, 15:200 Мобилизованные псковичи получили право на бесплатную помощь юриста
16.06.2023, 15:170 «Виноград», дети, самоидентификация 16.06.2023, 15:141 Псковский облздрав просит ускорить поставку в регион вакцины от кори 16.06.2023, 15:090 Котельное оборудование ремонтируют в Великих Луках 16.06.2023, 15:001 Герман Греф рассказал, что нужно для построения успешного бренда
16.06.2023, 14:490 Псковичка просит помочь кошке, придавленной автомашиной 16.06.2023, 14:380 Двое мужчин избили и ограбили женщину в Острове 16.06.2023, 14:280 Псковича лишили свободы, водительских прав и автомобиля за пьяное вождение 16.06.2023, 14:230 «Метражи»: О покупке жилья в ипотеку, секретах сделок и риелторском бизнесе в Пскове
16.06.2023, 14:160 Мама нужна всем: история порховички, которая стала опекуном подростка 16.06.2023, 14:000 Рекордные 37 млрд рублей взяли на покупку жилья в мае жители СЗФО - Сбер 16.06.2023, 13:591 Место встречи: улица Яна Фабрициуса 16.06.2023, 13:460 Следователь из ДНР рекомендован на должность судьи в Великих Луках
16.06.2023, 13:420 В рубель: Не было печали, просто наступило лето 16.06.2023, 13:350 Жаркий день без осадков прогнозируют в Псковской области 17 июня 16.06.2023, 13:300 Сбербанк сообщил о падении доли валютных вкладов до 8% 16.06.2023, 13:260 Прощание с бывшим деканом филфака ПсковГУ Людмилой Холод состоится 18 июня
16.06.2023, 13:180 Прокурор Великих Лук задержал грабителя по дороге домой с работы 16.06.2023, 13:050 Чаще всего автомобилисты покупают в кредит китайские машины и российскую «Ладу» 16.06.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» 16.06.2023, 13:000 В рубель: Не было печали, просто наступило лето
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru