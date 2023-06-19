Культура

Директора псковских детских школ искусств повысили квалификацию в Петербурге

18 директоров детских музыкальных школ и школ искусств Псковской области побывали на курсах повышения квалификации, которые прошли в выездном формате в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Псковская делегация побывала в ДШИ имени М. И. Глинки города Санкт-Петербурга, ДШИ города Выборга, а также в Детской художественной школе города Шлиссельбурга. Лекционные и практические занятия с псковскими руководителями провели ведущие специалисты в области дополнительного образования детей, в числе которых: заведующая филиалом «Учебно-методическое объединение по художественному образованию» Дома народного творчества Ленинградской области Марина Коновалова, методист Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М. И. Глинки Марина Сорокина, начальник отдела культуры Выборгского района Ленинградской области Галина Цветкова, директор Шлиссельбургской детской художественной школы Марина Тимашева.

В ходе работы курсов обсудили наиболее актуальные темы, касающиеся менеджмента ДШИ, современных требований к содержанию и организации методической работы, учебно-методической документации дополнительных предпрофессиональных программ, работы педагогических объединений,

С региональным опытом работы школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области в решении актуальных вопросов художественного образования детей псковичи познакомились во время проведения круглого стола.

Директора псковских школ высоко оценили эффективность творческих проектов своих Санкт-Петербургских коллег, их деятельность по организации досуга детей в летний период и другие представленные практики управления современной ДШИ, добавили в колледже.