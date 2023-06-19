Культура

Конкурс ремесленных мастер-классов пройдет на фестивале «Исаборг» в Изборске

Конкурс ремесленных мастер-классов пройдет в деревне Изборск Печорского района в рамках фестиваля раннесредневековой культуры Руси «Исаборг». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

В этом году на фестивале «Исаборг» пройдут соревнования в память об участнице клуба «Усадьба» Анне Быковой, умершей 10 лет назад. Призовой фонд будет представлен предметами исторической реконструкции. Соревнования в память об Анне будут проходить в «мирных номинациях», которыми она заведовала на первых псковских фестивалях.

Самым престижным конкурсом «Исаборга» из числа памятных соревнований станет конкурс ремесленных мастер-классов. Участники смогут проявить свои лучшие качества, показывая мастерство для зрителей в субботу, 15 июля. Зрители смогут проголосовать за лучший мастер-класс на точке «Ремесленный суд» в лагере организаторов.

Фестиваль «Исаборг» из года в год представляет для зрителей уникальную возможность не только посмотреть на массовые сражения и лучные турниры, но и даёт им познакомится с многими аспектами повседневной культуры жителей древней Руси. Состоится он 14-16 июля 2023 года на территории музея-заповедника «Изборск».

Организаторами фестиваля «Исаборг» выступают Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков).