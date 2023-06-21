Культура

Фондовую выставку «А у нас в Михайловском» открыли для посещения

Большая фондовая выставка «А у нас в Михайловском», подготовленная к 120-летию со дня рождения С.С Гейченко — первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», открыта для виртуального посещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское.

Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское

«Интернет-прогулка» по экспозиционному пространству организована так, что каждый из экспонатов можно рассмотреть, свободно управляя своим «передвижением»: в любом направлении и, при необходимости, с «приближением» к предмету, которое достигается укрупнением «картинки» на экране вплоть до полноэкранного режима просмотра.

Важно, что виртуальная версия выставки останется в открытом доступе на официальном сайте музея и после того, как экспозиции «в реале» завершит свою работу.

Напомним, что выставка «А у нас в Михайловском» (6+) рассказывает о главном деле всей жизни С.С Гейченко — о становлении музея-заповедника во второй половине ХХ столетия. Здесь можно увидеть работы выдающихся живописцев и графиков — своего рода художественную летопись псковских пушкинских мест. Музей показывает редкие книги, интересные образцы декоративно-прикладного искусства, фотографии, многое другое. Отдельные экспонаты объединены в тематические разделы: «Музейные ценности, возвращенные из Германии после Великой Отечественной войны», «Пушкинский праздник поэзии», «Мастерская графика В.М. Васильева», проч. Есть в экспозиции и вещи, которые широкой публике представляют редко, а то и вовсе впервые.