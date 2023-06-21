Культура

Реконструкторы чистят доспехи в преддверии фестиваля «Довмонт Псковский»

Продолжается активная подготовка к главному музейному событию этого лета – фестивалю исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Реконструкторы из псковского клуба «Орден», который существует уже 16 лет, приводят в порядок оружие и снаряжение, а также отрабатывают различные приемы атак и защиты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Видео: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Подробнее о жизни реконструкторов, боевой подготовке к фестивалю, тонкостях владения средневековым оружием и ухода за ним рассказал руководитель клуба исторической реконструкции и фехтования «Орден» Игорь Бухаров.

В музее-заповеднике напомнили, что остается чуть больше недели до фестиваля «Довмонт Псковский». Он будет проходить 1 июля с 12:00 до 19:00 в Псковском кремле.

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