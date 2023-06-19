Культура

О площадках фестиваля «Довмонт Псковский» рассказали в музее

О площадках фестиваля «Довмонт Псковский» рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Мы уже рассказали об интерактивных площадках фестиваля "Довмонт Псковский" для прекрасных дам. Теперь пришло время презентовать мастер-классы для настоящих мужчин! Добры молодцы, выбирайте себе занятие по душе!» – обратились музейщики к гостям фестиваля.

На фестивале будут действовать площадки:

«Изготовление кольчуги и пластинчатого доспеха»

Кольчуга – один из символов Средневековья. У участников будет уникальная возможность понаблюдать за работой мастера кольчужника раннего средневековья. Они смогут увидеть процесс изготовления кольчужных колец с последующим изготовлением из них кольчужного доспеха.

«Мастерская кожевенника»

Кожевенное ремесло на Руси известно уже с VI в. н.э. Из кожи делали обувь, ремни, сумки и даже доспехи. У посетителей площадки будет уникальная возможность увидеть инструменты для работы с кожей и узнать особенности раскроя древнерусского кошелька. Секретами кожевенного дела на фестивале поделится с гостями победитель гранатового конкурса Росмолодежи мастерская «Рыжая Рысь».

«Кузнечное ремесло»

Псков издревле славился мастерством своих кузнецов. Город даже называли кузнечной столицей России – практически в каждой псковской семье был кузнец. На фестивале «Довмонт Псковский» гости смогут попробовать себя в этом нелегком, но интересном ремесле под руководством опытных мастеров.

«Лучный тир»

Стрельба из лука – это древнее искусство и охотничье ремесло. Гостям предлагают окунуться в атмосферу средневековых традиций и овладеть техникой и навыками стрельбы из лука. «Добрые молодцы, а вы готовы проверить свою меткость? Если да, то ждем вас на фестивале в Лучном тире!» - отметили в музее.

Поучаствовать в этих увлекательных средневековых активностях можно, купив билет на фестиваль «Довмонт Псковский» по ссылке.