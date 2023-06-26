Культура

Всероссийский фестиваль-конкурс «Во славу десантного братства» пройдет в Пскове

Всероссийский фестиваль-конкурс «Во славу десантного братства» пройдет в Псковской области в рамках региональной акции «Патриотизм – это то, что нас объединяет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме офицеров города Пскова.

Фото здесь и далее: Дом офицеров города Пскова

Для участия в первом этапе конкурса «Во славу десантного братства», проходящего в онлайн-формате, заявки подали как юные исполнители - учащиеся образовательных учреждений, так и профессиональные исполнители.

Более 50% заявок были поданы в номинации «Песня о десантных войсках», «Песня о Великой Отечественной войне», а также в номинации «Современное произведение о Великой Победе».

Организаторы отметили, что очень интересные тематические заявки поступили от танцевальных коллективов и чтецов с творческими номерами. На данный момент среди участников конкурса: индивидуальные исполнители, участники художественной самодеятельности культурно-досуговых учреждений области, воинских частей, подразделений МВД, пограничных войск, творческие коллективы, созданные на базе отрядов Юнармии и другие.

Проведение Всероссийского фестиваля-конкурса «Во славу десантного братства» актуально, поскольку город Псков - это особая десантная территория, где базируется 76-ая гвардейская Краснознаменная Черниговская десантно-штурмовая дивизия, старейшее соединение ВДВ, сформированное ещё в 1939 году, заметили в Доме офицеров.

«Здесь проходил службу и командовал дивизией десантник №1 Василий Маргелов. Значительный процент мужского населения города служил, служит, или будет служить в ВДВ, поэтому к военнослужащим дивизии у гражданского населения особое отношение, особое уважение и внимание. Всем городом переживают псковичи за гвардейцев, находящихся в опасных командировках, и искренне радуются их благополучному возвращению, бережно хранят традиции воинской славы, гордятся своей историей, на реальных примерах подвигов воинов - десантников воспитывают подрастающее поколение», - добавили организаторы.

Заявки продолжают поступать. Принять участие в конкурсе может любой желающий.

«Десантное братство проявляется не только во время службы, это почетное звание на всю жизнь», - добавили в Доме офицеров.

Положение об участии во Всероссийском фестивале-конкурсе «Во славу десантного братства» можно посмотреть здесь.

Подать заявку на участие в фестивале-конкурсе можно по ссылке.