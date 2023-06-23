Культура

Известные российские барды выступят в Изборске

Гала-концерт с участием известных российских бардов и поэтов пройдет в Изборской крепости 9 июля в рамках X Всероссийского фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск». На мероприятии выступят победители конкурсного отбора, почетные гости фестиваля, члены жюри и организаторы.

Фестиваль пройдёт в Изборске с 8 по 9 июля. В эти дни гостей ждут творческие мастер-классы, вечерний концерт «Гитара по кругу» и многое другое. По словам организаторов, «перед открытием фестиваля состоится торжественная церемония возложения земель из разных уголков России к Поклонному кресту на Священном холме единства и славы России в Изборске».

На мероприятии со своими программами выступят барды и поэты из Пскова, Санкт-Петербурга, Вологды, Москвы и других городов России.