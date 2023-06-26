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Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 27 по 29 июня

Культура

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 27 по 29 июня

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Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 27 по 29 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника 27 июня (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Приказная палата Псковского кремля;

Власьевская башня;

Плоская башня;

Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

Музей-квартира В. И. Ленина;

Музей истории города Печоры;

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

Музей-усадьба С. В. Ковалевской. 28 июня (среда) – санитарный день на следующих объектах музея: Двор Постникова;

Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза). 29 июня (четверг) – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).