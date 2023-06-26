Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 27 по 29 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
27 июня (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- Музей-квартира В. И. Ленина;
- Музей истории города Печоры;
- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
28 июня (среда) – санитарный день на следующих объектах музея:
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
29 июня (четверг) – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).