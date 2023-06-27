Культура

Мастер-класс по изготовлению богородской игрушки пройдет в Пскове

Мастер-классы по изготовлению богородской игрушки с движением пройдут в музейной мастерской Палат у Сокольей башни в Пскове 2 июля в 12:00 и 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Организаторами мастер-класса выступает артель «Свои Кустари» из Москвы. Мастера артели стремятся к возрождению традиционных ремесел и народных традиций.

«Площадка с мастер-классом будет действовать на фестивале "Довмонт Псковский", где все желающие смогут поучаствовать в изготовлении игрушки. Но для тех, кто не сможет посетить фестиваль, было решено предоставить дополнительную возможность сделать своими руками памятный сувенир и провести мастер-класс на следующий день, 2 июля, уже в музейной мастерской», – отметила специалист Центра музейной педагогики Елена Коваль.

Богородская игрушка – это неотъемлемая часть русской народной культуры, является одной из самых ярких и любимых, и вызывает улыбки не только у детей, но и у взрослых. Сюжеты богородских игрушек в забавной форме приучают к доброму отношению, совместному труду, ремеслу.

В ходе мастер-класса участникам в игровой форме расскажут об истории, видах и механизмах богородской игрушки, а также предложат изготовить на выбор одну из игрушек: «Заяц-барабанщик» или «Кузнецы».

Стоимость: 500 рублей за человека. Место проведения: музейная мастерская в Палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).

Запись и справки по телефону: +78112331390.