Культура

Деревенский праздник по мотивам Ивана Купалы пройдет в Полистовье

Деревенский праздник по мотивам Ивана Купалы пройдет в Полистовском заповеднике 15 июля. Как рассказали Псковской Ленте Новостей, мероприятия начнутся в 16:00, для гостей запланированы творческие мастер-классы, выступления народных коллективов, ярмарка, угощение деревенскими специалитетами, фотозона, детская программа, экологические и народные игры, в зависимости от погодных условий планируется костер.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

В этом году специальными гостями праздника станут наставники детского технопарка «Кванториум Псков», они планируют провести занятия по раскрашиванию картинок с дополненной реальностью и рисованию 3D-ручками.

«Насколько мы знаем, день Ивана Купалы отмечался во время летнего солнцестояния и многие обряды этого дня были связаны с солярными, т.е. солнечными символами. Несмотря на то, что Полистовский Купала пройдет чуть позже этой даты, мы решили, что повод посмотреть на Солнце поближе все-таки есть. Поэтому еще одним естественно-научным мастер-классом может стать наблюдение Солнца в специальный солнечный телескоп! Такой телескоп ослабляет яркость Солнца в 1000 раз, и делает возможным увидеть пятна, протуберанцы и другие детали поверхности звезды. Для проведения мастер-класса нужно ясное небо и хорошая погода, будем надеяться, она нас не подведет», – рассказали организаторы мероприятия.

На этом небесная тема на празднике не закончится, деревенский дом культуры на несколько часов превратится в планетарий, а точнее в зале ДК будет размещен мобильный планетарий, под куполом которого можно будет окунуться в захватывающий мир космоса и узнать некоторые тайны планеты. Необходимое оборудование и проведение занятий организует центр «Юный техник» и мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской.

Также в программе запланированы экскурсии в музей крестьянского быта и к новому эколого-краеведческому маршруту «Люди и леса». Посетить экскурсию, которая рассказывает о традиционном быте полистовских крестьян, их взаимодействии с природой можно будет по предварительной записи. Гости праздника смогут посетить деревенский храм, отправить открытку настоящей деревенской почтой, принять участие в ботаническом квесте и посетить экологический класс под открытым небом «Полистовье на ладони».