Культура

Работу выставки «Лоскутный авангард» продлили в Пскове

Работу выставки «Лоскутный авангард», которая экспонируется во Дворе Постникова, продлили до 27 августа в связи с высоким интересом посетителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея

В выставочном пространстве представлено более 60 работ 23 авторов со всей России.

«Больше всего в коллекции, которая представлена на нашей выставке, привлекает ее необычность. Придя на эту выставку, с удивлением понимаешь, что в лоскутном творчестве можно выразить такие необыкновенные понятия, как бренность человеческой жизни, сомнение, надежда и другие философские категории. Это в полном смысле слова чудо русского лоскута», – генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Выставка стала совместным проектом Псковского музея-заповедника, частного коллекционера лоскутных произведений Екатерины Архиповой и творческого объединения Proquilt. Каждая работа, представленная в выставочном пространстве, – это творческий эксперимент, новое прочтение, игра с формой и цветом, которая выводит работу с тканью на новый уровень, добавили в пресс-службе.