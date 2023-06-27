Культура

Пять органных концертов пройдут в Пскове

Пять органных концертов состоятся в июле в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Так, 1 июля пройдёт концерт органной музыки из цикла «Шесть взглядов на мир», он начнется в 16.00. В концерте принимают участие студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «Органа и клавесина», лауреаты всероссийских и международных органных конкурсов Евгения Борисова и Андрей Поляков.

В следующую субботу, 8 июля, в 16:00 ожидается концерт «Отче наш». Его исполнит органист из Санкт-Петербурга Андрей Коломийцев.

15 июля в то же время планируется концерт петербургской органистки Елены Малевой «Французские соборы и странствия Пер Гюнта».

В воскресенье, 23 июля, в 17:00 в храме прозвучат «Органные хиты четырёх столетий» в исполнении музыканта Марии Лобецкой из Санкт-Петербурга.

И в последнее воскресенье месяца, 30 июля, органистка из Москвы Мария Кириллова даст концерт «И. С. Бах и немецкий романтизм».

Посещение концерта осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 700 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: улица Плехановский Посад, 64.