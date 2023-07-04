Интенсив по этнохореографии «Дробный июль» стартует в Пскове 11 июля

Интенсив по этнохореографии «Дробный июль» стартует 11 июля. Он включает 8 занятий, направленных на последовательное освоение базовых элементов псковской пляски с постепенным усложнением техники и наращиванием темпа исполнения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Участники интенсива на практике познакомятся с различными видами плясовых движений: «пружинка», простой шаг, переменный шаг, притоп, соскок, припадание и другое. В центре внимания окажутся дроби – особый вид движений, выполняемых сильными, четкими, короткими и частыми ударами ног об пол.
После освоения танцевальных движений участники интенсива научатся выстраивать простые плясовые комбинации под традиционные псковские наигрыши в живом звучании «Цыганочка», «Русского», «Скобаря». Занятия рассчитаны на начинающих танцоров и любителей русской пляски.
Расписание занятий:
Стоимость абонемента: 2000 рублей с человека. Купить билет можно по ссылке.
Запись и справки по телефонам: +78112292260 и +79113580816.