Культура

Интенсив по этнохореографии «Дробный июль» стартует в Пскове 11 июля

Интенсив по этнохореографии «Дробный июль» стартует 11 июля. Он включает 8 занятий, направленных на последовательное освоение базовых элементов псковской пляски с постепенным усложнением техники и наращиванием темпа исполнения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Участники интенсива на практике познакомятся с различными видами плясовых движений: «пружинка», простой шаг, переменный шаг, притоп, соскок, припадание и другое. В центре внимания окажутся дроби – особый вид движений, выполняемых сильными, четкими, короткими и частыми ударами ног об пол.

После освоения танцевальных движений участники интенсива научатся выстраивать простые плясовые комбинации под традиционные псковские наигрыши в живом звучании «Цыганочка», «Русского», «Скобаря». Занятия рассчитаны на начинающих танцоров и любителей русской пляски.

Расписание занятий:

11 июля – «Два притопа, три прихлопа» или Готовимся дробить (положение рук и корпуса, «пружинка», удар каблуком, удар стопой, подскок, соскок, переступания, шаг «уточкой»);

14 июля – Двойная дробь (двойная дробь с соскока, двойная дробь с удара стопой, двойная дробь с переступаниями);

18 июля – «Ключ» (одинарный, с одним заполнением, с двумя заполнениями, бесконечный, ключ с ускорением; отработка элементов с разных ног);

21 июля – Плясовые комбинации на основе ключей и двойной дроби;

25 июля – «Молоточки» - «моталочки» - «ковырялочки» - «веревочка» (освоение элементов пляски, основанных на подскоке);

28 июля – «Лошадка» / «антилошадка» (освоение элементов пляски, основанных на соскоке);

1 августа – Плясовые комбинации с использованием элементов «лошадка» и «антилошадка»;

4 августа – Импровизация: сольная проходка с использованием всех изученных элементов под псковские наигрыши.

Стоимость абонемента: 2000 рублей с человека. Купить билет можно по ссылке.

Запись и справки по телефонам: +78112292260 и +79113580816.